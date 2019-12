Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, mai multe au fost ranite, iar altele sunt date disparute dupa eruptia de luni a vulcanului de pe White Island (Insula Alba) din nordul Noii Zeelande, au anunțat autoritațile locale. Ulterior, John Tims a anunțat ca bilanțul a crescut la cinci morți, conform CNN. Potrivit…

- Cel mai activ vulcan din Noua Zeelanda, White Island, situat la 48 km de coasta de est a Insulei de Nord a Noii Zeelande, in Golful Plenty, a erupt luni. Cinci persoane au murit si zeci de turisti sunt disparuti, relateaza The Guardian si CNN.

- Cel puțin 13 persoane au murit și alte 20 au fost ranite dupa ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion în vestul Slovaciei, a anunțat poliția, citata de AFP. "Pot confirma moartea a 13 persoane, 20 sunt ranite, într-un accident în apropiere de Nitrianske Hrnciarovce, unde…

- CUTREMUR PUTERNIC: sunt cel putin 20 de morti, inclusiv un bebelus si peste 100 de raniti si 2000 de persoane evacuate Cel putin 20 de persoane, intre care si un bebelus, si-au pierdut viata si alte 100 au fost ranite in Indonezia, in urma unui seism cu magnitudinea 6,5 produs joi in Insulele Moluce,…

