- Vineri, 13 ianuarie, incepand cu ora 15,00, la Centrul multicultural „Casa Bay” din Seini va fi omagiata Ziua Culturii Nationale, „Sub semnul lui Eminescu”. Participa membrii cenaclului literar, președinte scriitoarea Betty Kirchmajer-Donca. Se va recita, se va canta. Ujlaki Mark ii va incanta pe cei…

- Corul Belcanto al ciclului gimnazial și elevii clasei a III-a C de la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia au pregatit un dar de suflet pentru credincioșii Parohiei Maieri I, care au participat la slujba religioasa de Sfantul Nicolae. Elevii au fost coordonați de prof. Gabriel Bucur, directorul…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures a avut loc luni, 5 decembrie, ceremonialul de avansare in gradul urmator inaintea expirarii stagiului minim, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Au fost prezentate ordinele de avansare in gradul militar urmator, inainte de expirarea stagiului…

- Maramureșul mai pierde un cadru didactic excepțional. Dupa ce la finalul saptamanii trecute, anunțam cu tristețe decesul domnului profesor Pop Dorin Nicu, directorul Școlii Gimnaziale „Ben Corlaciu” Groșii Țibleșului, astazi mai facem un anunț trist pentru invațamantul maramureșean. Profesorul Fat Gheorghe…

- Cladirea Scolii 23, structura a Scolii Gimnaziale „Sfantul Gheorghe” din Craiova, va intra in reabilitae. In aceste zile reprezentantii unitatii scolare elibereaza corpul de cladire. Potrivit managerului, elevii care invata in acest corp de cladire vor fi mutati in cladirea Scolii 24 si vor invata in…

- Vineri, 4.XI.2022, in cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara (S.N.A.C.), la Scoala Gimnaziala Nr. 2 Marasesti s-a incheiat activitatea denumita ,,Saptamana legumelor și a fructelor donate”. Elevii unitații noastre școlare au donat batranilor de la Caminul Pentru Persoane Varstnice ,,O Noua…

- Liniștea unei banale zile de cumparaturi a fost perturbata la modul cel mai simpatic de niște copii, costumați și plin de zambet, pe acordurile "Bela Ciao". Intamplarea cu pricina s-a petrecut vineri, 27 octombrie la Reghin, in incinta magazinului Kaufland, locația aleasa de coordonatorii centrului…

- A fost odata ca niciodata… ca de n-ar fi, nu v-am povesti… cand toate anotimpurile, fiecare cu farmecul sau, se scurg prin clepsidra timpului, Toamna a imbracat in culori si miresme curtea Gradinitei ,,Casuta din povesti", structura a Scolii Gimnaziale ,,Europa"din Targu Mures, concretizata in bucuria…