VIDEO Drumul expres Brăila - Galați: Lucrări în forță demarate de constructorul român Între municipiile Braila și Galați se construiește în prezent un drum expres de circa 11 km care se va conecta în apropiere de viitorul pod peste. Lucrarile au demarat anul trecut în toamna, dar acum constructorul român și-a turat motoarele și, deși suntem în plin sezon de iarna, șantierul arata ca un furnicar.



Drumul expres este construit de companiile din grupul UMB pentru circa 372 de milioane de lei. Termenul de execuție este de 24 de luni, adica ar trebui sa fie gata în toamna lui 2023.



Noi imagini filmate cu drona arata mobilizarea

Sursa articol: hotnews.ro

