- Mai multe discuții in contradictoriu au avut loc, joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Turda. Marul discordiei a fost reprezentat de banii dați de primarie catre clubul de fotbal Sticla Arieșul Turda.

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotarare care vizeaza darea in administrare, cu titlu gratuit, pe o perioada de cinci ani, a unei cote-parți din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Articolul Consilierii locali fin Pogoanele, convocați la ultima ședința ordinara a anului 2021 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Consiliul Local al orașului Pogoanele, este convocat in ședința ordinara, pentru data de 16 decembrie 2021, de la ora 10.00. Dezbaterile vor avea loc in sala de ședințe…

- PSD a hotarat cine va ocupa funcția de prefect. Este vorba despre Oprea Mica, un profesionist desavarșit care a petrecut ultimii 35 de ani in slujba cetațenilor. Aceasta vine sa il inlocuiasca pe liberalul Stelian Dolha, dupa ce in urma negocierilor dintre PSD și PNL s-a hotarat ca fotoliul de prefect…

- Comunicat de presa| Consilierii locali ai PSD Alba Iulia: Alianța PNL-USR vrea ca albaiulienii sa asfalteze strazile pe care iși construiesc casele Alianța PNL-USR din Consiliul Local a luat o decizie impotriva tuturor albaiulienilor care vor sa iși construiasca o locuința familiala in zone nemodernizate,…

- Inca doua puncte termice aflate intr-o stare avansata de degradare urmeaza sa fie demolate, conform unui proiect de hotarare ce urmeaza a fi discutat saptamana aceasta in Consiliul Local al municipiului Bistrița. De aceasta data, municipalitatea vizeaza punctul termic de pe Aleea Trandafirilor și Axente…

- Șase aparate de fitness urban au aparut in Parcul Regele Mihai I și au fost montate in zona labirintului. Acestea fac parte dintr-un prim lot de aparate de fitness urban care vor fi amplasate in parc. Șase aparate de fitness urban destinate lucrarii grupelor de mușchi au fost amplasate in Parcul Regele…

- Doi tineri de 25 si 26 de ani au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetati pentru trafic de droguri de risc, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, potrivit Agepres. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a…