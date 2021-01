Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane care comercializau pastile psihotrope de tip „Subutex” au fost reținute de cate Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații n comun cu angajații Inspectoratului de poliție Rașcani, mun.Chișinau, sub conducerea procurorilor din cadrul oficiului Rașcani al Procuraturii municipiului…

- Ofițerii Serviciului Vamal, in colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinau, Oficiul Principal, au anihilat o grupare infracționala specializata in contrabanda cu produse narcotice in proporții deosebit de mari, introduse in țara prin intermediul coletelor poștale. Documentarile…

- Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Rașcani și polițișii Batalionului de patrulare și reacționare operativa din cadrul Direcției de Poliției a muicipiul Chișinau, in urma masurilor intreprinse au identificat și reținut un barbat pentru huliganism. Barbatul s-a dovedit…

- Ofițerii Secției combatere infracțiuni in locuri publice și transport urban din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, de comun cu angajații Inspectoratului de Poliție a sec. Rișcani, in urma masurilor intreprinse au identificat și reținut trei indivizi specializați in comiterea furturilor din…

- Un barbat, in varsta de 29 de ani, locuitor al orașului Chișinau, este cercetat penal pentru contrabanda cu substanțe narcotice in proporții deosebit de mari. Acesta a fost reținut in flagrant de ofițerii subdiviziunilor specializate ale Serviciului Vamal, dupa ce s-a prezentat la oficiul poștal pentru…

- Tentativa eșuata de contrabanda cu produse din tutun. Ofițerii Direcției „Nord” ai Inspectoratului Național de Investigații au depistat intr-un autocar de pe ruta Chișinau – Varșovia, mii de țigari tainuite in rezervorul cu motorina.

- Ofițerii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, angajații Inspectoratului de Poliție Falești, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate si Cauze Speciale, au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul raionului Falești,…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, locuitor a capitalei, a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Ciocana din cadrul Direcției de Poliție a mun. chișinau cu suportul Procuraturii municipiului Chișinau oficiul Ciocana, pentru violența in familie, soldat cu…