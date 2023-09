Droguri in valoare de 600.000 de euro au fost gasite de politisti si procurorii DIICOT in roata de rezerva, dar si sub scaunul soferului, intr-o masina in care se aflau trei barbati din Braila. „La data de 01.09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus […] The post VIDEO. Drog periculos intrat recent pe piața din Romania. 30 de kilograme, gasite intr-o mașina, la Braila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .