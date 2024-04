DIICOT, la penitenciar. Dosar de trafic cu droguri impregnate în hârtie igienică Descindere DIICOT la penitenciar, intr-un dosar de trafic cu droguri impregnate in hartie igienica. In acest caz sunt implicate opt persoane aflate in executarea unor pedepse cu inchisoarea, ceea ce nu le-a impiedicat sa puna la punct o rețea care se ocupa cu vanzarea de droguri de mare risc. Miercuri, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Tulcea, impreuna cu procurorii DIICOT Tulcea, au pus in aplicare, in patru dosare penale, 11 mandate de percheziție domiciliara, in județele Tulcea, Braila, Galați și Constanța, inclusiv intr-o unitate de penitenciar. Cele opt persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in localitați din județele Cluj…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea impreuna cu politisti din cadrul S.C.C.O. Tulcea pun in aplicare, in patru dosare penale, 11 mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Tulcea, Braila, Galati si Constanta,…

- La data 19.03.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea au dispus retinerea a 3 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata si detinerea, fara drept,…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Arad, au documentat activitatea infracționala a doua persoane cercetate pentru trafic de droguri…

- Politistii si procurorii au destructurat un grup infractional specializat in traficul de droguri, care era coordonat din penitenciar. Membrii aceleiasi familii sunt acuzati ca vindeau cannabis si cocaina in judetul Ialomita, cu 1.700 de lei pentru fiecare tranzactie.In dosar e implicata și o pensionara…

- Au fost percheziții miercuri in Dambovița, Braila și Prahova la șase persoane, cercetate pentru trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Anchetatorii au probe ca șase persoane au recrutat femei vulnerabile, inclusiv minore, pentru prostituție. Audierile au loc la aceasta ora. Polițiștii…

- Patru persoane arestate preventiv, in urma unor perchezitii in judetul Tulcea la o grupare specializata in traficul de droguri de risc si de mare risc Politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu ofiteri ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Tulcea, sub coordonarea…

- Noi și noi traficanți de droguri identificați de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș. Aceștia, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș, au documentat activitatea infracționala…