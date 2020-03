Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica, valabila pentru perioada 21 martie, ora 18.00- 25 martie, ora 08.00. Fenomene preconizate pentru aceasta perioada sunt racire accentuata, ninsori și strat de zapada și intensificari ale vantului. „In intervalul menționat, vremea…

- Citand surse din anturajul cantarețului, revista ”People” a dezvaluit ca Justin Bieber și Hailey Baldwin, soția lui, au plecat in Canada, țara natala a artistului. Cuplul a fugit din calea coronavirusului și a parasit domeniul pe care il are in Los Angeles, SUA, pentru locuința din Canada, dintr-o zona…

- Politia spaniola le-a cerut cetatenilor sa ramana in casa dupa ce un barbat s-a costumat in dinozaur si a iesit pe strada in ciuda regimului de stare de urgenta impus din cauza pandemiei COVID-19.

- Directia de Sanatate Publica Cluj a dispus oprirea expedierii mai multor colete cu materiale de protectie - mii de masti chirurgicale, costume de protectie medicale si botosei de protectie - care urmau sa fie trimise in Italia.

- Vremea 16 martie 2020 Astazi vremea va fi frumoasa, dar rece dimineata. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 5 si 11 grade. Indeosebi in primele ore ale zilei local se va…

- Rafturile unor mari magazine din Timișoara s-au golit, astazi. Numeroși locuitori au luat cu asalt supermarketurile, impinși de veștile, unele neadevarate, despre raspandirea coronavirusului și despre reacția autoritațile. Astfel, rafturile pe care se aflau produse precum faina, ulei, zahar, conserve,…

- Cel puțin opt state din SUA au declarat stare de urgențaPana in prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațile au confirmat cel puțin 21 de dece in trei state, 18 in Washington, doua in Florida și unul in California,…

- De ce ies vedetele pe strada in papuci de casa? Papucii de casa nu sunt exclusvi pentru purtat… in casa! Daca au o talpa solida si mai ales daca sunt de firma, ii poti cu usurinta asorta la tinutele cu care iesi pe strada. O demonstreaza chiar vedetele de la Hollywood! Iata in continuare cateva dintre…