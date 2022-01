Doua persoane, sot si sotie, și-au pierdut viața, marti dimineata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata, traficul feroviar fiind blocat in urma tragediei. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, accidentul s-a produs in comuna Sendreni, satul Serbestii Vechi. Autoturismul […] The post VIDEO/ Doua persoane au murit dupa ce masina lor a fost lovita de tren, la Galați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .