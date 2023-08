Stiri pe aceeasi tema

- Doua elicoptere s-au ciocnit duminica noapte in zbor in statul american California. Accidentul, care a provocat moartea a cel putin trei persoane, a avut loc in timp ce stingeau un incendiu in comitatul Riverside, informeaza TVR. Biroul national pentru siguranta in transporturi (NTSB) a anuntat ca investigheaza…

- Autoritatile din Washington au emis un ordin de refugiu si cerceteaza cladirile din apropierea Capitoliului, pe fondul unor informatii privind existenta unui barbat inarmat – tragator activ, informeaza Reuters. Poliția Capitoliului SUA investigheaza un apel telefonic in cladirea de birouri a Senatului.…

- Pilotul unui elicopter a murit dupa prabusirea aparatului de zbor, in vestul Canadei, fiind al treilea deces in ultimele zile legat de eforturile de a stinge flacarile, in cel mai grav sezon de incendii de vegetatie din tara, din cate s-au inregistrat, potrivit The Guardian. Pilotul era singur in elicopter…

- Un incendiu de vegetație a cuprins o padure și localitați la nord-vest de Atena, marți, pentru a doua zi consecutiv, forțand mai mulți locuitori sa iși paraseasca casele. Autoritațile se lupta sa impiedice flacarile sa ajunga intr-o zona cu rafinarii de p

- Autoritațile ruse fac investigații dupa ce o racheta balistica intercontinentala lansata, miercuri, de Coreea de Nord s-ar fi prabușit in apele Rusiei, a declarat presa de stat, care il citeaza pe ministrul adjunct de Externe, Andrei Rudenko, relateaza Reuters.

- Șase persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit pe un camp din sudul Californiei sambata dimineața. Este al doilea accident de avion mortal langa același aeroport intr-o saptamana, potrivit www.npr.org. Avionul de afaceri a plecat de pe Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas in jurul…

- Trupe Wagner se indreapta catre nord, in regiunea Voronej, catre Moscova, potrivit serviciilor militare britanice de informatii, relateaza AFP si BBC News. O sursa din cadrul serviciilor ruse de securitate (FSB) declara anterior Reuters ca gruparea paramilitara rusa Wagner a preluat controlul unor instalatii…