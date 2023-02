Stiri pe aceeasi tema

- FOTO-VIDEO: Doua avalanșe mari in munții Fagaraș. Cabana Capra și mai multe mașini, ingropate in zapada. Ce spune șeful Salvamont Doua avalanșe mari s-au produs in noaptea de sambata spre duminica, in Munții Fagaraș. In urma unei avalanșe care a pornit dinspre Caldarea Berbecilor de la cota 2000 a avariat…

- Peste 100 de persoane au fost salvate in ultimele 24 de ore de pe munte, 57 fiind transportate la spital, conform datelor transmise duminica de Dispeceratul National Salvamont. Ninsorile abundente au facut ravagii la munte. O avalansa de mari dimensiuni s-a produs, sambata seara, in Muntii Fagaras,…

- Doua avalanse mari au avut loc, in cursul noptii, in Muntii Fagaras, la peste 2.000 de metri altitudine, una a lovit cabana Capra, alta a fost observata la Balea Lac, dar nicio persoana nu a fost ranita, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- O avalanșa de mari dimensiuni a lovit cabana Capra din Munții Fagaraș, iar zapada care a venit cu viteza a avariat cladirile și mașinile parcate. Din fericire, nu au exista victime umane, a transmis pagina de Facebook „ Avalanșe in Carpați ”. „Nu sunt victime, dar sunt pagube materiale, atat la cabana,…

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs in noaptea de sambata in Muntii Fagaras, in apropierea Cabanei Capra, de unde s-au publicat mai multe imagini cu pagubele produse si masinile acoperite cu zapada.

- Meteorologii sibieni avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse, la peste 1.800 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada la o statie meteo de munte, de 172 de centimetri,

- Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza, potrivit buletinului nivometeorologic, ca, de sambata seara pana luni seara, in Muntii Bucegi exista risc mare de avalanse.In Muntii Bucegi in ultimele 24 ore s-au acumulat 15-30 cm de zapada proaspata cu coeziune scazuta intre cristale, dar si fata…

- O furtuna de zapada a maturat statul New York, acolo unde stratul de zapada se apropie de doi metri. In mai puțin de 24 de ore, mii de case și de mașini au fost complet ingropate in zapada.