- Trei senatori americani, un republican, un democrat si un independent, toti vaccinati impotriva noului coronavirus, au anuntat joi ca au fost testati pozitiv la COVID-19 dupa ce au prezentat simptome usoare de boala, relateaza AFP. Senatul nu s-a mai reunit de saptamana trecuta, pe 11 august, dupa…

- Varianta Delta reprezinta deja circa 83% din noile cazuri de COVID-19 in SUA, o ”crestere drastica” survenita in numai cateva zile si care coincide cu o inmultire a deceselor asociate acestei boli cu aproape 48% in ultima saptamana. Aceste date au fost comunicate marti de directoarea Centrului pentru…

- Atat compania farmaceutica Pfizer, cat și Moderna, au anunțat, in urma cu cateva luni, apariția celei de-a treia doze, care ar fi adaptata astfel incat sa ofere o protecție mai mare fața de noile tulpini ale virusului.La jumatatea lunii aprilie, CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, anunța ca, cel mai probabil,…

- Printre aceste restrictii este și interdictia de circulatie pe timp de noapte si certificatul de vaccinare sau testul negativ obligatoriu la intrarea in restaurante, relateaza agentia Agerpres.Numarul localitatilor portugheze cu risc epidemiologic ridicat ajunge astfel la 90. Regiunile cele mai afectate…

- In Portugalia, clienții hotelurilor si restaurantelor au nevoie de certificat de vaccinare sau test negativ pentru Covid-19. Noile restricții intra in vigoare de vineri. „Continuam sa observam o agravare a epidemiei”, a spus purtatoarea de cuvant a guvernului, Mariana Vieira da Silva. Aceasta a anunțat…

- Grecia va avea restaurante, baruri, centre comerciale si culturale libere de coronavirus, exclusiv pentru persoanele vaccinate. De asemenea, anumite grupuri, precum personalul sanitar vor fi obligati sa se vaccineze pentru a accelara imunizarea populatiei in fata amenintarii variantei Delta, a anuntat…

- Vaccinurile impotriva coronavirusului, produse de companiile AstraZeneca si Pfizer-BioNTech, sunt eficiente impotriva variantelor Delta si Kappa ale virusului dupa cum arata rezultatele unui studiu stiintific, ai carui autori au vorbit despre nevoia de a continua campaniile de vaccinare. AstraZeneca…

