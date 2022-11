Stiri pe aceeasi tema

- Un turist strain a fost oprit de salvamontiștii de la Salvamont Bușteni sa urce spre Varful Omu dupa ce a fost observat pe traseu echipat neadecvat și avand la el o sticla cu alcool. Salvamontistii l-au oprit la un refugiu al Salvamont Bușteni și l-au indrumat apoi catre telecabina, pentru a cobori…

- Salvamontiștii din cadrul serviciilor Busteni si Prahova intervin, luni seara, pe Valea Caraimanului, pentru coborarea de pe munte a unor turiști neechipati corespunzator care incercau sa ajunga la Sfinx. Conform datelor publicate pe pagina de Facebook a Salvamont Busteni, cei doi tineri au incercat…

- Salvamontistii din cadrul serviciilor Busteni si Prahova intervin, luni seara, pe Valea Caraimanului, pentru coborarea de pe munte a unor turisti neechipati corespunzator care incercau sa ajunga la Sfinx, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Salvamontistii din cadrul serviciilor Busteni si Prahova intervin, luni seara, pe Valea Caraimanului, pentru coborarea de pe munte a unor turisti neechipati corespunzator care incercau sa ajunga la Sfinx.

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, a semnat, luni, in prezenta ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, contractele de finantare pentru apa si canalizare in localitatile Afumati, Ganeasa si Snagov. Hubert Thuma a precizat, intr-o postare pe Facebook,…

- Un tanar de 27 de ani, din Lugoj, casatorit si tatal unei fetite, a transmis Live pe Facebook momentul in care a intrat cu masina in fata unui tren de marfa. Accidentul s-a petrecut pe strada Smardan, din Lugoj, la o trecere la nivel peste calea ferata. Tanarul de 27 de ani a intrat cu […] The post…

- Conform datelor publicate pe pagina de Facebook a Salvamont Busteni, cei doi turisti au ramas blocati pe versantul sud-estic al muntelui Costila."Ieri dimineata, cei doi au urcat pe Brana Aeriana si fara sa cunoasca prea bine zona, au vrut apoi sa mearga la Crucea Eroilor. (...) Cand au ajuns la Blidul…

- Salvamontistii din Arges anunta ca in zona montana inalta ninge, iar pe Transfagarasan s-a asternut un strat de zapada de trei centimetri. Temperaturile au scazut sub zero grade. ”Va recomandam sa circulati cu prudenta pe Transfagarasan. Ninge la peste 1800 m altitudine”, a scris, luni seara, pe Facebook,…