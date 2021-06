Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre piloții inscriși in competiția off-road de la Slanic Moldova a decedat astazi, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a cazut in raul Oituz. Accidentul s-a petrecut undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la…

- Un barbat a decedat, astazi, dupa ce mașina pe care o conducea a fost luata de o viitura și aruncata in raul Oituz. Barbatul participa la o comptiție de off road organizata la Slanic Moldova. Copilotul sau a fost ranit și a fost transportat la spital. O a treia persoana, care s-a oprit sa dea […] Articolul…

- UPDATE: Pilotul autoturismului a fost gasit decedat. Copilotul este in viața. ——————— O mașina care participa la competiția off-road desfașurata in acest weekend la Slanic Moldova s-a rasturnat in raul Oituz, undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil,…

- Joi, 27.05.2021, incepand cu ora 14:00, traficul rutier a fost reluat in integralitate pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, ridicandu-se restricțiile ce au fost impuse pe fondul lucrarilor desfașurate pentru reabilitarea acestuia. Astfel, circulația se redeschide și pe calea 2 a podului de la Cernavoda,…

- In comuna Manastirea Cașin comunitatea a inceput sa ridice, din temelii, Casa sociala Anastasia, supranumita de preotul paroh și protopop de Onești Ioan Bargaoanu și „Casa Invierii”, pentru ca lucrarea a inceput chiar in preajma Paștelui. Acolo va locui o familie cu șapte copii, dar, temporar, și familia…

- Ultimul șantier pregatit in acest an in proiectul „Padurea de Maine”, dezvoltat de Asociația Administratorilor de Paduri alaturi de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și de compania HS Timber Group, care deține și fabrica HS Baco Panels din Comanești, este pe dealurile dintre Targu Ocna și…

- Principala cauza a prezenței cainilor fara stapan pe strazile orașului Bacau o constituie inmulțirea necontrolata a patrupedelor din gospodarii și din curțile societaților comerciale. Puțini cunosc faptul ca exemplarele fara valoare chinologica (cainii fara pedigree) sunt excluse de la reproducție.…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica lautareasca, a murit, in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 70 de ani. “Drum bun, Nelu Ploiesteanu! Dumnezeu sa te ierte si sa te primeasca in Imparatia Sa! Condoleante familiei indurerate!”, a scris cantaretul de muzica populara…