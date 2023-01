(VIDEO)Doi morti intr-un accident intre un TIR si un microbuz, la Isalnita

Un accident rutier grav a avut loc, miercuri dupa amiaza, in judetul Dolj, intre un TIR si un microbuz, iar in urma impactului doua persoane au murit, iar alte trei au fost ranite. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de prim-ajutor, inclusiv elicopterul SMURD. "Un barbat din judetul Valcea, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe prima banda a DN 6, in localitatea Isalnita, sensul de deplasare Craiova catre Filiasi, nu s-ar fi asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulatie, fiind lovit din spate de un microbuz de marfa in care se aflau cinci persoane. In urma…