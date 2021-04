Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de astazi, angajații Direcției Regionale Centru a IGC, in timpul patrularii pe bd. Ștefan cel Mare și Sfint, au observat doua persoane de gen masculin, care la apariția carabinierilor, au devenit agitați, schimbandu-și grabit direcția de deplasare.

- Șase barbați cu varstele cuprinse intre 22 și 52 de ani, domiciliați temporar in municipiul Chișinau, au fost reținuți fiind suspectați de cultivarea plantelor de canepa și comercializarea mugurilor de canabis și a marijuanei.

Un suspect de 31 de ani a ajuns chiar in arest preventiv

- Doi barbați, care s-au aventurat sa prinda pește in apele de frontiera, vor fi sancționați contravențional pentru incalcarea regimului zonei de frontiera și pescuit ilegal. Pescarii reușisera sa pescuiasca aproximativ 50 kg de pește de diferite specii.

- Comunicat. Polițiștii Serviciului Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au depistat in flagrant delict doi...

- In urma cercetarilor efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorul din cadrul DIICOT Pitesti, cu privire la ocupantii unui autoturism depistati in zona de centru a municipiului Pitesti, trei persoane au fost retinute. In dupa-amiaza zilei de 10 februarie, polițiștii…

- Un funcționar al Inspectoratului General de Carabinieri și complicele acestuia au fost reținuți de catre oamenii legii, dupa ce au fost prinși ca puneau in circulație substanțelor narcotice de tip marijuana, hașiș, LSD și ecstasy catre consumatori de droguri, inclusiv militari pe contract ai IGC.

- Trei barbati au fost retinuti pentru trafic de droguri de risc.Politistii de combatere a criminalitatii organizare din Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au documentat activitatea infractionala a unor persoane banuite de trafic de droguri de risc. 3 barbati au fost retinuti…