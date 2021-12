Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenti s au urcat pe o masina de politie, au dat muzica la maxim si au inceput sa danseze. Un videoclip cu isprava celor doi a ajuns pe o retea de socializare. In scurt timp, Imaginile au devenit viraleImagini virale cu doi adolescenti care danseaza pe o masina de politie, Politistii din Vrancea…

- Doi adolescenți de 15 și 16 ani s-au urcat, in Focșani, pe o mașina de Poliție și s-au filmat. Imaginile au fost postate pe Facebook. Polițiștii din Focșani au identificat, luni seara, doi baieți de 15,...

- Doi adolescenti de 15 si 16 ani din comuna Tamboesti au fost condusi la audieri dupa ce s-au urcat pe autospeciala politiei, s-au filmat si au postat imaginile pe retelele de socializare, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Luni seara, in jurul orei 22,00, politistii…

- Un contrabandist a reușit sa scape de polițiștii de frontiera din Suceava, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, plina cu țigari, intr-un parau. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii de frontiera au incercat sa-l opreasca, marți seara, pe șoferul unui autoturism de teren, care se deplasa dinspre frontiera…

- Un contrabandist a reușit sa scape de polițiștii de frontiera din Suceava, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, plina cu țigari, intr-un parau. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii de frontiera au incercat sa-l opreasca, marți seara, pe șoferul unui autoturism de teren, care se deplasa dinspre frontiera…

- Poliția Romana cumpara telefoane și tablete performante pentru agenții care vor verifica certificatele verzi, dupa ce sindicaliștii au atras atenția ca politistii de ordine publica nu au in dotare astfel de dispozitive. Poliția Romania a demarat procedurile pentru achiziționarea de tablete și telefoane…

- Sofia, copila care a murit zilele trecute la Iași dupa ce a fost lasata nesupravegheata in cada plina cu apa de catre mama ei, a trait un chin inimaginabil alaturi de cea care i-a dat viața. Polițiștii au descoperit in telefonul mamei o filmare in care fetița era introdusa in mașina de spalat aflata…

- Inregistrarea video cu petrecerea stropita din belșug cu alcool au fost publicate de Vremea Noua. In imagini se observa, ca la o masa, in uniforme, sunt adunați mai mulți polițiști bine dispuși care indeamna un coleg abia sosit sa ia loc “Ce vrei, bere sau vin? Apa nu avem!”, se aude pe filmare. In…