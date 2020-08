Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon s-a adresat oficial partenerilor din Federația Rusa sa trimita vaccinul anti-COVID și in Moldova, cind vor incepe exportul acestuia. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Președintele raspunde”. „Noi sintem in contact cu țarile care au declarat ca deja au gasit vaccin. In special,…

- CHIȘINAU, 12 aug – Sputnik. Guvernul considera ca procesul de studii se poate desfașura in incinta școlilor și gradinițelor de la 1 septembrie, a declarat președintele Igor Dodon dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de astazi. © Photo : пресс-служба Минздрава РФVaccinul anti-Covid,…

- Igor Dodon sustine ca imunitatea colectiva nu este efectiva, iar in tarile din UE doar 3% dintre persoane care au fost infectate cu COVID-19 obtin anticorpi. Seful statului a precizat ca in R. Moldova deja exista cel putin patru cazuri cand pacientii tratati de noul coronavirus s-au imbolnavit repetat.

- Tensiunile dintre Armenia si Azerbaidjan s-au mutat la Chisinau. Ambasadorul Azerbaidjanului in R. Moldova, Gudsi Dursun oglu Osmanov, a declarat ca incidentele din fata Ambasadei Armeniei, care au avut loc miercuri, 22 iulie, intre reprezentantii comunitatilor armene si azere, pe fundalul conflictului…

- Igor Dodon a declarat ca R. Moldova este interesata in vaccinul impotriva COVID-19 pe care il dezvolta Federatia Rusa. Presedintele a afirmat ca este vital ca R. Moldova sa inceapa cat mai repede vaccinarea benevola a populatiei.

- Piata Roșie a fost complet ocupata pentru acest eveniment. Imaginile difuzate de la fața locului aratau ca participanții la defilare nu au purtat maști. Administrația prezidențiala de la Moscova a publicat o galerie de fotografii in care arata cum s-a desfașurat parada militara. Alaturi de Putin s-au…

- Episcopul de Balti si Falesti, Marchel, cel care in campania prezidentiala din 2016 l-a sprijinit deschis pe Igor Dodon, s-a adresat cu un mesaj catre preotime si enoriasi in care a promovat teorii ale conspiratiei, intalnite pe site-urile de fake news. El sustine ca noul coronavirus „a fost nascocit”…