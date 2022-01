Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, sambata, 8 ianuarie, pe Autostrada A 2, in apropierea statiei de taxare de la Fetesti, informeaza News.ro . Cinci persoane au fost ranite, iar doua dintre acestea au fost transportate la spital. Doua persoane au fost transportate la spital iar alte trei au fost monitorizate…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a acceptat miercuri demisia guvernului, in urma manifestatiilor de amploare impotriva cresterii pretului la gaz. Un decret publicat pe site-ul prezidential anunta ca Tokaev a acceptat demisia guvernului condus de premierul Askar Mamin. Vicepremierul Alihan…

- Vulcanul Semeru din insula indoneziana Java a erupt duminica dimineata expulzând în atmosfera o coloana de cenusa cu înaltimea de doi kilometri si determinând autoritatile sa-i avertizeze pe rezidenti sa stea departe de zona eruptiei.La începutul lunii, Semeru,…

- Traficul este intens la punctele de frontiera, aproximativ 120.000 persoane intrand in tara in ultimele 24 de ore, cele mai multe, prin punctele vamale din vestul tarii. ”In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ…

- Cel puțin șase persoane au murit și zeci au fost date disparute in subteran, dupa un accident la o mina de carbune din Siberia, au declarat oficialii, potrivit France 24 . In interiorul minei de carbune Listvyazhnaya, in regiunea Kemerovo, langa orașul Belovo, se aflau 285 de persoane, cand a avut loc…

- In județul Vrancea, in data de 16 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: · 652 persoane in carantina la domiciliu; · 534 persoane in izolare la domiciliu; · 179 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane…

- Greenpeace dezaproba proiectul nuclear "experimental" România-SUA si subliniaza ca România "ar urma sa devina un cobai pentru tehnologii nucleare insuficient testate", conform unui comunicat al organizatiei citat de Agerpres. "Presedintele Klaus Iohannis continua,…