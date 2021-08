Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul a intentat miercuri o actiune in justitie in fata unui tribunal federal din Boston, in nord-estul SUA, impotriva principalilor producatori de arme americani, a anuntat miercuri ministrul mexican al afacerilor externe, Marcelo Ebrard, denunțand un „comerț ilicit” pe teritoriul mexican care provoaca…

- Mexicul a intentat miercuri o actiune in justitie in fata unui tribunal federal din Boston, in nord-estul SUA, impotriva principalilor fabricanti de arme americani, a anuntat miercuri ministrul mexican al afacerilor externe, Marcelo Ebrard, relateaza AFP. Ministrul a denuntat un "comert ilicit" pe teritoriul…

- Mexic a intentat miercuri un proces în fața instanței federale din Boston, nord-estul Statelor Unite, împotriva marilor producatori de arme din SUA, a declarat miercuri ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard denunțând un „comerț ilicit” pe teritoriul mexican care provoaca…

- Rusia a trimis tancuri la frontiera dintre Tadjikistan și Afganistan, din cauza amenințarii talibanilor. Mai mult, unitați militare din Rusia, Uzbekistan și Tadjikistan vor participa la manevre comune.

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a respins luni orice abordare ''interventionista'' asupra situatiei din Cuba, dupa recentele manifestatii antiguvernamentale istorice din aceasta tara, si s-a oferit sa trimita ajutoare umanitare, relateaza AFP si Reuters. Mexicul ''poate…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a respins luni orice abordare ''interventionista'' asupra situatiei din Cuba, dupa recentele manifestatii antiguvernamentale istorice din aceasta tara, si s-a oferit sa trimita ajutoare umanitare, relateaza AFP si Reuters. Mexicul ''poate ajuta…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.