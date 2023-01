Ucraina, aflata in plin razboi, și-a trimis o candidata in America pentru a participa la renumitul concurs de frumusețe Miss Univers. Este vorba de Viktoria Apanasenko, de 28 de ani, care a facut furori. Mii de utilizatori ai rețelelor de socializare au comentat ținuta candidatei Ucrainei la Miss Univers, care a defilat in armura și […] The post VIDEO. Deși in plin razboi, Ucraina are candidata la Miss Univers. Apariție de senzație intr-un costum lucrat la lumina lumanarilor și in sunetul sirenelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .