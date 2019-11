VIDEO Descoperire ULUITOARE după 30 de ani: Un exemplar de cerb pitic vietnamez, considerat dispărut, a fost fotografiat Un exemplar de șevrotin vietnamez a fost fotografiat dupa 30 de ani in care specia a fost considerata disparuta, noteaza agenția DPA, potrivit MEDIAFAX. Șevrotinul vietmanez, cunoscut și cu numele de cerbul pitic, din specia tragulus versicolor, era considerat o specie disparuta. Specialiștii nu au mai confirmat identificarea unui exempar din anii '80 ai secolului XX. Citește și: Mai ceva ca Dinca! A ucis mai mulți copii, iar acum e liber Animalul cu blana roșcata care are un cap ca de șoarece dar copite de rumegator, nu se gasea decat in Vietnam. "Nu știam la ce sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

