Polițiști bucureșteni au descins, luni dimineața, la un membru al clanului Duduianu. In dosarul penal deschis de DIICOT sunt formulate acuzații șocante la adresa lui Ciprian Duduianu care și-ar fi abuzat sexual copilul in varsta de numai 3 ani. „In aceasta dimineața, 5 decembrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul […]