VIDEO/ Descinderi în Prahova. Sunt căutate persoane bănuite că au jefuit sediile unor firme Polițiștii din Prahova fac, miercuri dimineața, 12 percheziții la persoane banuite de furt. Acestea ar fi sustras mai multe bunuri din firme, prejudiciul fiind de aproximativ 75.000 de lei. Potrivit Poliției Romane, polițiștii pun in executare 12 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Ploiești și patru comune din județul Prahova, pentru documentarea activitații infracționale a

