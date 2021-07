Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au manifestat sambata impotriva masurilor antiepidemice de lockdown in cele mai mari doua orase australiene, Melbourne si Sydney, relateaza AFP. La Sydney, unde locuitorilor li s-a impus sa ramana in case timp de o luna pentru a stavili o noua crestere a cazurilor de COVID-19, mai multe…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 825 de vaccinuri: 21 Moderna, 21 AstraZeneca, 358 Johnson&Johnson și 425 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat trei vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 20 de vaccinuri, iar in cadrul etapei…

- Pana astazi, 23 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.389 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.303 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 66 cazuri noi de…

- Peste 102 mii de locuitori ai municipiului Chișinau au fost vaccinați, transmite Noi.md cu referire la Moldpres. Primaria capitalei a anunțat ca peste 102 mii de cetațeni de pe teritoriul municipiului au fost vaccinați pina astazi cu prima doza de ser impotriva infecției COVID-19 și cca 25 mii au primit…

- Peste 200 de persoane din judetul Covasna si din afara acestuia s-au vaccinat impotriva COVID-19 in cadrul celui de-al doilea maraton organizat la sfarsitul saptamanii trecute in incinta noului centru comercial Sepsi Value din municipiul Sfantu Gheorghe, informeaza Prefectura Covasna. Potrivit reprezentantilor…

- Peste 65.500 au primit serul Pfizer, aproape 9.000 cu Moderna si 9.330 cu cel de la AstraZeneca. Intre timp au aparut alte 2.240 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, potrivit ultimei raportari, iar 150 de persoane au decedat. La terapie intensiva sunt acum internati 1.325 de pacienti.…

- Cluj-Napoca a atins un prag foarte important in lupta cu COVID-19, orașul are cea mai mare rata de vaccinare din țara, 40% dintre clujeni au primit vaccinul iar numarul persoanelor infectate au scazut considerabil. Cluj-Napoca este orașul cu cea mai mare rata de vaccinare, 40% dintre cetațeni au primit…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca, marti seara, a fost depasit pragul de 5 milioane de doze de vaccin administrate. Din 27 decembrie pana in prezent au fost imunizate 3.158.000 de persoane. „In aceasta seara am depasit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei…