- CHIȘINAU, 10 ian – Sputnik. Protestele din SUA sunt evenimentul de cel mai mare rezonanța din saptamana care deja trece. Toata lumea a fost cu ochii pe evenimentele de la sediul congresului american. Este de notat ca in acțiunile de protest desfașurate la Washington in susținerea lui Donalt Trump…

- Pentru a ciștiga popularitate pe TikTok, o tinara s-a gindit sa imbrace uniforma Poliției, deși nu este angajata in structurile forțelor de ordine. Oamenii legii s-au autosesizat pe marginea clipulețului, iar fata risca o amenda de pina la 2400 de lei. Tinara apare pe Tik Tok imbracata in uniforma Inspectoratului…

- Oamenii legii au reușit sa identifice barbatul care la data de 9 noiembrie a sunat la 112 și a spus ca in incinta Curții de Apel Chișinau este amplasat un obiect exploziv. Este vorba despre un barbat de 44 de ani, originar din raionul Strașeni, anterior judecat pentru comiterea unui furt.

- Oamenii legii au reușit sa identifice persoana care in aceasta dimineața a tras mai multe focuri de arma in preajma casei Zinaidei Greceanii. Este vorba despre un tanar de 30 de ani, fost angajat al BPDS „Fulger”, care venea cu amicii de la o petrecere. Acesta a spus polițiștilor ca a efectuat cateva…

- Doi tineri din țara noastra au reușit sa se revada, datorita Președintelui țarii Igor Dodon. Viitoarea mireasa, care era blocata in Soci, a ajuns acasa, in Republica Moldova, dupa ce a intervenit Igor Dodon. Tinerii au trimis un mesaj video, in care i-au mulțumit șefului statului și l-au invitat la…

- Un studiu al oamenilor de știința din Norvegia a descoperit ca odata ajunși la varsta de 54 de ani oamenii nu mai au destula pasiune și tarie de caracter incat sa susțina o mentalitate pozitiva.

- Oamenii legii au identificat, la mai puțin de 24 de ore dupa comiterea faptei, un suspect in cazul talhariei care a dus la moartea unei femei, in zona Calea Girocului din Timișoara. Suspectul este un tanar in varsta de 16 ani, care ar fi fost suprins de camerele de supraveghere din zona. Acesta a fost…