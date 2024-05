Stiri pe aceeasi tema

- Opozanta in exil Iulia Navalnaia l-a numit pe presedintele rus Vladimir Putin „mincinos, hot, asasin”, in contextul in care liderul de la Kremlin tocmai a depus juramantul de la inceputul celui de al cincilea mandat, relateaza AFP.

- Vladimir Putin este investit, marți, in functia de presedinte al Rusiei pentru a cincea oara, dupa ce a obținut un nou mandat de șase ani la alegerile contestate din luna martie. Națiunile occidentale spun ca alegerile nu au fost nici corecte, nici democratice și mulți au ales sa boicoteze ceremonia.…

- Publicația americana Foreign Affairs, specializata in politica externa, a prezentat trei scenarii riscante pentru SUA, organizația NATO și Europa, privind viitorul Rusiei. Ce s-ar putea intampla daca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va muri dintr-un motiv sau altul. Ce varsta va avea Vladimir…

- In conferințele de presa organizate la Cartierul General al NATO cu ocazia celebrarii a 75 de ani de la crearea NATO, Secretarul General Jens Stoltenberg a declarat ca Vladimir Putin nu poate caștiga prin razboi.

- „Totul este posibil in lumea moderna” – liderul de la Kremlin reaprinde amenințarea escaladarii și extinderii conflictului militar din Ucraina, la scurt timp dupa ce a fost reales. Marile puteri ale lumii analizeaza cu atenție mișcarile Rusiei. Care ar putea fi orașele pe care Vladimir Putin le-ar bombarda…

- Hackerii ucraineni au obținut o scrisoare secreta a lui Veaceslav Volodin, șeful Dumei de Stat a Rusiei, catre președintele rus Vladimir Putin, in care acesta ii propune sa intareasca controlul și represiunea regimului de la Kremlin și sa creasca confruntarea cu țarile occidentale dupa alegerile prezidențiale…

- Statele Unite nu au incredere in ceea ce spune președintele rus Vladimir Putin și prefera sa priveasca la actiunile sale, precautia fiind atitudinea cea mai potrivita atunci cand este vorba de liderul de la Kremlin, pentru a lua masuri in consecinta, a declarat marti un oficial cu rang inalt din Departamentul…

- ​​​​​​​In condițiile in care realegerea lui Vladimir Putin este o simpla formalitate, candidații carora li s-a permis sa participe la alegerile prezidențiale din luna martie nu sunt foarte siguri ce ar trebui sa faca pentru ca șeful de la Kremlin sa obțin