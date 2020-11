VIDEO. De la „Vocea României” și „X-Factor”, pe val în Europa. Aris a lansat „Lies”, cu doi DJ din Rusia Dupa hitul “S.O.S.”, care a lansat-o pe Aris pe piața internaționala, dar și dupa multe alte piese de succes precum „Tumblin’ down”, “Love again”, “Streets of Paris” sau “Stop”, solista lanseaza o noua melodie care se numește “Lies” la care a filmat si un videoclip destul de interesant, filmat pe strazile din Bucuresti. “Lies” e o colaborare cu dj-producatorii rusi ONEIL si Crosby „Povestea piesei a inceput anul trecut in decembrie printr-un mesaj pe facebook venit din partea lui Crosby, care mi-a propus sa colaboram si mi-a trimis instrumentalul piesei pentru a compune linia melodica si versurile.… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

