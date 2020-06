VIDEO De la Istanbul la Roma, un parfum de normalizare plutește deasupra Europei De la Colosseumul din Roma la Marele Bazar din Istanbul și pâna la centrele comerciale din Moscova și unele școli din Anglia: Europa a redeschis luni multiple monumente și locuri publice, fara însa a proclama victoria în fața noului coronavirus, în continuare foarte activ pe planeta, scrie AFP.



Daca precauțiile sanitare și restricțiile stricte impuse calatoriilor au împiedicat un aflux de mari mulțimi, locurile turistice simbolice de pe Batrânul Continent au reînceput sa primeasca vizitatori, în timp ce America Latina se lupta în continuare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu putini sunt cei care afiseaza un zambet de protocol pe fata aproape in fiecare zi, desi in interior simt un mare gol. In spatele acestuia sta o acumulare de neimpliniri atat pe plan personal, cat si profesional, dar si social.

- Locuitorii zonelor rurale din Sicilia stau izolați la domiciliu de la inceputul lunii martie, cand toata țara a intrat in carantina. Insa, la ei la țara pandemia de coronavirus nu a ajuns nici acum.

- In Spania numarul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus a ajuns la un numar record: 2.696. In ultimele 24 de ore, și-au pierdut viața 514 persoane, a anunțat Ministerul Sanatații din Spania, potrivit AFP și Reuters. Spania a ajuns printre cele mai afectate țari de pandemia…

- Intr-o zi totul va reveni la normal. Ne vom intoarce la activitațile zilnice, ne vom imbrațișa din nou și vom zambi. Un institut din Italia a realizat un filmuleț la sfarșitul anului 2019 de-a dreptul emoționant, care se potrivește tuturor in aceste moment. Coronavirusul a paralizat aproape intreaga…

- In total, Italia are 21.157 de cazuri de coronavirus, iar 1.441 de persoane au murit. 1.966 de persoane au fost declarate vindecate. Pana acum, aceasta este ziua cu cele mai multe cazuri de coronavirus in Italia de la izbucnirea pandemiei. In Spania, pana la aceasta ora au fost anuntate 811 de cazuri…

- Milioane de oameni sunt captivi in propriile locuinte in Italia, printre care si romani. Viata lor s-a schimbat radical din cauza pandemiei de coronavirus. Ei au voie sa iasa din case numai in cazuri exceptionale, iar cei care nu respecta carantina risca sa faca si inchisoare.

- Spania, acolo unde traiesc aproape un milion de romani, a luat masuri drastice de protectie fata de raspandirea coronaviruslui. Spania si-a inchis parlamentul si a interzis zborurile din Italia, in conditiile in care tara a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de coronavirus confirmate, informeaza,…

- In intreaga lume, au fost inregistrate peste 92.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 3.127 de decese. Cea mai afectata ramane China – tara de unde a plecat virusul – cu peste 80.000 de cazuri de infectare si peste 2.900 de decese. Urmeaza Coreea de Sud, Iranul si Japonia, iar…