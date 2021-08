Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a fost premiat, miercuri, de Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, pentru rezultatele de la Jocurile Olimpice. Ministrul Educației a declarat in cadrul conferinței de presa la care a fost prezent și sportivul ca David „este un exemplu de performanța”, potrivit Hotnews. La doar 16 ani,…

- Inotatorul David Popovici a fost premiat, miercuri, de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Sportivul de 16 ani a anuntat ca s-a vaccinat anti-Covid si ca spera ca scoala sa inceapa cu prezenta fizica, dar in siguranta.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca doreste modificarea cadrului legislativ pentru ca elevii cu performante deosebite, indiferent de domeniu, sa poata fi recompensati de catre Ministerul Educatiei. Cimpeanu a afirmat, la premierea inotatorului David Popovici, ca nu se…

- Anul școlar 2020-2021 a fost un an greu, cu multe lacune și multe pierderi. Cu toate astea, spune ministrul Sorin Cimpeanu, anul școalr s-a incheiat cu bine. In aceste zile se lucreaza intens pentru anul școlar 2021-2022. Deja s-a stabilit cand va incepe și care vor fi perioadele de vacanța. Bilanțul…

- Sorin Cimpeanu a precizat ca pierderile generate de invațamantul online pot fi recuperate cu condiția ca școala sa nu mai fie intrerupta. Mai puțin de 250.000 de elevi, din aproape 3 milioane – din care marea majoritate sufera pierderi – s-au inscris pana acum, voluntar, in programe remediale.Ministrul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca pe data de 14 septembrie va debuta concursul pentru ocuparea posturilor de director in toate scolile din Romania, precizand ca acesta are mai multe etape si se va desfasura pe parcursul primului semestru din anul scolar 2021/2022. “Concursul va…

- „Pandemia a amplificat problemele cronice ale invatamantului romanesc. Printre acestea, partea de echitate a fost o problema foarte importanta care a fost accentuata pe parcursul pandemiei. Riscul de abandon scolar este crescut, partea de sprijin pentru elevi din perspectiva transportului este esentiala.…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, vineri, intr-un interviu acordat Antena 3 cu o revenire a tuturor elevilor in școli va fi posibila abia in septembrie. Ministrul a precizat ca acest lucru va fi analizat in funcție și de evoluția pandemiei. „In aceasta perioada, marcata de imprevizibil,…