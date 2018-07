Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba a comentat pe fondul scandalului dintre Brigitte NEstase "i fostul amant, avand doar cuvinte grele la adresa so:iei lui Ilie NEstase. Fosta iubitE a lui Nicolae Gu:E a fEcut-o praf pe Brigitte, spunand cE "ii face de ras familia penticostalE" "i astfel a inceput sE ardE un foc mocnit intre…

- Anda CElin pare sE se fi reinventat dupE ce Liviu Varciu a fEcut public sfar"itul rela:iei celor doi. Acum, intoarsE la silueta de dinaintea na"terii micu:ei Anastasia "i fErE ata"amente, Anda CElin i"i trEie"te fix via:a pe care o vrea. S-a apucat din nou de modeling "i i"i incantE admiratorii din…

- Dana Roba are un soț model. Fosta iubita a lui Nicolae Guța a vorbit despre relația cu tatal fetelor sale, in cadrul emisiunii de la Antena Stars. “Sunt bine. Sunt foarte bine. Nu mai fac niciun copil. Am facut doi in acelasi an. Nu sunt nici cat Oana roman, dar nici… E foarte greu sa iti mai revii…

- Rodica Miron face ce face "i ori de cate ori vine in :arE reu"e"te sE surprindE pe toatE lumea. A"a a fEcut "i de aceastE datE cand a luat la rand toate cluburile de fi:e din capitalE, dar "i de la malul mErii. Fosta asistentE a petrecut alEturi de prietenele ei panE in zori.

- Vizitele la cabinetul medicului estetician xi orele petrecute in saloanele de infrumusetare au fEcut-o oare pe Narcisa GutE sE se simtE ~pEcEtoasE? Nu a stat prea mult pe ganduri, xi-a pus baticul in cap xi a mers imediat sE se roage, poate, poate, axa ii va merge mai bine.

- Andra Gogan xi Selly sunt unii dintre cei mai cunoscuti vloggeri din Romania. Fiecare a reuxit gratie muncii xi talentului sEu sE caxtige o comunitate insemnatE de oameni pe Youtube, acolo unde posteazE diferite filmulete tematice, in functie de natura canalului lor.

- A fost scandal la mEnEstirea lui Arsenie Boca. Politia a ajuns acolo xi au fost confiscate peste 100 de incoane cu teologul. Au fost intocmite dosare penale pentru infractiune cu privire la folosirea ilegalE a mErcilor inregistrate.