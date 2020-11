Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a declarat, joi, ca la nivel national sunt in desfasurare aproape 200 de perchezitii domiciliare pentru combaterea infractionalitatii, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte grave si protejarea comunitatii. "Perchezitiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de la unitatile de parchet competente, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea unor infractiuni grave, precum constituire a unui grup infractional organizat, contrabanda, delapidare, inselaciune, uz de fals, camata, santaj, trafic…