VIDEO. Curier, depistat de polițiști când făcea drifturi: "Comanda dumneavoastră va întârzia 30 de zile" Un curier clujean a ramas fara carnet pentru 30 de zile dupa ce a fost oprit de polițiști in timp ce facea drifturi intr-un sens giratoriu din oraș. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a IPJ Cluj. "Din motive de „conducere agresiva", comanda dumneavoastra va intarzia 30 de zile. Respectivul conducator auto a […]

Stiri pe aceeasi tema

- Un curier clujean a ramas fara carnet pentru 30 de zile dupa ce a fost oprit de polițiști in timp ce facea drifturi intr-un sens giratoriu din oraș. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a IPJ Cluj. ”Din motive de „conducere agresiva”, comanda dumneavoastra va intarzia 30 de zile. Respectivul…

- Doi polițiști bucureșteni au fost prinși in flagrant dupa ce au primit o suma de bani de la un șofer de alta naționalitate, care incalcase regulile de circulație joi, pe Calea Dorobanți. Ofițerii de la Direcția Generala Anticorupție din MAI i-au reținut pe cei doi, un ofițer și un agent, și i-au dus…

- TikTok, Twitter, Facebook, Google, and Amazon are facing rising pressure from European authorities as London and Brussels advanced new rules on Tuesday to curb the power of digital companies, according to France24. They’re among those on a list of the 19 biggest online platforms and search engines that…

- Un sofer fara permis de conducere a fost dus la Spitalul Judetean Constanta pentru recoltarea de probe de sange si a lovit un politist cu capul in zona nasului, iar pe altul l-a muscat de deget. Barbatul mai fusese condamnat pentru infractiuni rutiere.Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a transmis,…

- AUR a postat vineri, pe pagina oficiala de Facebook a formațiunii, o replica la acuzațiile unui șef din spionajul militar ucrainean, care a confirmat ca George Simion s-a intalnit cu spioni ruși la Cernauți. Reprezentanții AUR nu dezminte clar acuzațiile, insa, folosesc retorica senatoarei Diana Șoșoaca…

- Situație disperata pe Drumul European 85, care face legatura intre București și Roman. Sute de mașini au fost blocate in nameți. Unul dintre romanii, care a stat ore intregi in mașina, susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a fost anunțat ca nu se mai poate circula dupa ce drumul era blocat…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma, intr-o postare pe Facebook, ca miercuri a fost cea mai rusinoasa zi de cand a intrat in „nenorocita asta de politica, in urma cu 4 ani”. „Nu credeam ca voi trai sa vad cum OUG 13 este reinventata cu concursul propriului meu partid, PNL. O mizerie fara seaman!”,…

- Un barbat a incendiat sala de asteptate a Politiei Huedin, in timp ce politistii intocmeau actele procedurale intr-un dosar care il viza. Intrucat usa nu a putut fi folosita, persoanele aflate inauntru au fost scoase din cladire pe un geam, iar agresorul a fost imobilizat de politiști. Sindicatul Europol…