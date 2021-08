Stiri pe aceeasi tema

- Sofia Vicoveanca a avut o ieșire nervoasa la un concert susținut in Grințieș, comuna din Neamț, la „Festivalul Haiducilor”. Celebra cantareața de muzica populara i-a certat pe petrecareții care au inceput sa joace hora in fața scenei. Tinerii, imbracați in costume populare, cel mai probabil membri ai…

- Dupa perioada in care, pe fondul situației generate de noul coronavirus, spectacolele și concertele au fost puse ”pe pauza”, reluarea evenimentelor cu public a fost indelung așteptata de iubitorii muzicii, inclusiv de catre cei care se bucura de acordurile muzicii populare. Un astfel de eveniment a…

- Au fost momente de panica intr-un magazin alimentar dintr-o comuna din județul Neamț, dupa ce dintr-o cutie in care se aflau legume a fost gasit un șarpe. Pompierii nemteni au fost alertati, marti, ca intr-un magazin din localitatea Bicaz Chei a fost descoperita o vipera, intr-o lada cu legume. La fața…

- Un barbat de 72 de ani din Neamț a fost diagnosticat de medicii de la Spitalul Parhon din Iași cu o afecțiune rara: infecție cu hantavirus. Boala este transmisa de rozatoare salbatice și provoaca febra hemoragica cu sindrom renal. Barbatul locuiește in zona de munte, in comuna Ceahlau – Neamț, iar medicii…

- Un grup de copii este blocat la Duruitoarea, iar in aceeași zona din județul Neamț, drumul județeam DJ 155F (drumul axial Bicaz – Durau) este blocat pe ambele sensuri de mers. Mai multe autoturisme sunt blocate din cauza aluviunilor și a copacilor cazuți, astfel ca și salvatorilor le este greu sa ajunga…

- Un grup de copii este blocat la Duruitoarea, iar in aceeași zona din județul Neamț, drumul județeam DJ 155F (drumul axial Bicaz – Durau) este blocat pe ambele sensuri de mers. Mai multe autoturisme sunt blocate din cauza aluviunilor și a copacilor cazuți, astfel ca și salvatorilor le este greu sa ajunga…

- O ambulanța aflata in misiune a fost implicata, luni dimineața, intr-un accident pe DN 2, in județul Neamț. Patru persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Neamț, mașina, condusa de un tanar, de 24 de ani, din județul Bacau, a intrat in coliziune cu o ambulanța, condusa de un barbat de 41 de ani, din Ion…

- Mai multe localitați din județul Neamț au fost grav afectate de inundații, in urma ploilor torențiale. Zeci de oameni au fost evacuați din locuințe inundate, mii de de case sunt fara curent electric și au fost blocate drumuri din cauza aluviunilor. Majoritatea localitatilor din judetul Neamt au fost…