- Piața gazelor naturale se va liberaliza incepand cu data de 1 iulie 2020, prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), acestea urmand a se forma liber pe piata, in functie de cerere…

- In situatia liberalizarii pietei de gaze, din 35 de furnizori care vand gaze in regim reglementat catre consumatorii casnici, noua propun un pret mai mic decat pretul din prezent, cinci mentin pretul si 13 propun un pret mai mare decat in prezent, conform unui studiu realizat de Asociatia Energia Inteligenta.…

- Fiecare furnizor de gaze înțelege liberalizarea pieței de la 1 iulie în felul sau, existând diferențe foarte mari de prețuri la nivelul ofertelor. Dintre cei 35 de furnizori care vând gaze în regim reglementat catre consumatorii casnici, 9 dintre propun un preț mai mic…

- ​Piața gazelor naturale se va liberaliza începând cu data de 1 iulie 2020, ceea ce înseamna ca pâna atunci pot fi încheiate noi contracte, la alegere. Pe pagina Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) exista un comparator oferte-tip de furnizare…

- Furnizorii de gaze naturale au obligația sa informeze clienții despre liberalizarea prețului la gazele naturale și sa negocieze cu clienții noile prețuri ce vor fi practicate de la 1 iulie. O asociație din domeniul energiei acuza ca niciunul dintre furnizorii de gaze naturale nu a informat clienții…

- Asociatia Energia Inteligenta: 3,4 milioane de romani risca sa aiba facturi mai mari la gaze, de la 1 iulie, dupa liberalizarea prețurilor Aproximativ 3,4 milioane de consumatori casnici de gaze naturale au dreptul de a-si renegocia pana la 1 iulie 2020 preturile pe care le vor plati dupa liberalizare,…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a declarat vineri seara, la Digi 24, ca reluarea cursurilor ar trebui sa se faca gradual și e indicat sa incepa cu universitațile și liceele, el spunand ca intr-o clasa nu ar trebui sa fie mai mult de 15 elevi, precizeaza Hotnews.”Opiniaexprimata…