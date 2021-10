VIDEO: Cum ne dăm cu trotineta Lime Nu prinzi taxiul si te grabești undeva? Te uiți dupa trotinetele electrice Lime, o alternativa pentru deplasarile prin oraș intr-un mod rapid, ușor și sustenabil. 350 de trotinete electrice sunt disponibile persoanelor cu varsta de peste 14 ani, in 39 de locații, vizibile in aplicația „LIME", care poate fi descarcata pe telefonul mobil. Cum ne … Post-ul VIDEO: Cum ne dam cu trotineta Lime apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

