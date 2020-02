Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si o femeie au fost arestati, luni, în Cipru, sub acuzatia ca ar fi furat urna continând cenusa unui tânar suedez, adusa de parintii sai pe insula mediteraneana pentru a o dispersa, scrie Agerpres, citând AFP.Cenusa lui Dennis Bebnarz, care a murit la vârsta…

- Politia militara italiana a arestat peste 300 de persoane, inclusiv politicieni si oficiali, pentru suspiciunea ca ar face parte din gruparea mafiota ’Ndragheta, in ceea ce este descris drept a doua cea mai mare operatiune de acest gen din istoria tarii.

- Austria are probleme cu obiceiurile legate de demonii Krampus care par sa o fi luat razna în ultimii ani, dupa ce poliția a înregistrat o creștere a violențelor și a beției, în perioada sarbatorilor de iarna, arata The Guardian. Barbați care poarta costume și maști, pentru a reprezenta…

- Doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite, vineri, la Londra, in urma unui atac cu arma alba comis pe London Bridge. Potrivit presei, acesta avea asupra sa o falsa vesta cu explozibili. Polita londoneza a incadrat atacul drept unul „terorist”. Poliția metropolitana a transmis ca autorul…

- Oamenii legii au reținut și plasat in arest cinci persoane suspectate de producere, contrabanda și circulație ilegala a drogurilor de tip alfa-PVP, prin intermediul magazinelor online, anunța PCCOCS intr-un comunica t.

- Politia indoneziana a anuntat luni ca a arestat zeci de suspecti in nord-vestul tarii in urma unui atac sinucigas comis saptamana trecuta si soldat cu un mort si sase raniti, relateaza AFP potrivit Agerpres. Aproximativ 45 de suspecti au fost arestati la Medan, in nordul insulei Sumatra, unde miercuri…

- Politia din Vietnam a arestat opt persoane in legatura cu descoperirea a 39 de vietnamezi morti intr-un camion in apropiere de Londra luna trecuta, au relatat luni media de stat, preluate de Reuters.Politia din Marea Britanie a inculpat saptamana trecuta doi barbati pentru ucidere din culpa…