Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Pro Infrastructura, organizație non-guvernamentala care a constituit rampa de lansare politica a actualului președinte al Uniunii Salvați Romania, Catalin Drula, și-a facut un obicei in a lansa, periodic, atacuri la adresa firmelor celui mai important constructor de drumuri roman, Dorinel…

- Asociația Pro Infrastructura, organizație non-guvernamentala care a constituit rampa de lansare politica a actualului președinte al Uniunii Salvați Romania, Catalin Drula, și-a facut un obicei in a lansa, periodic, atacuri la adresa firmelor celui mai important constructor de drumuri roman, Dorinel…

- Concert in trei cu personaje de o tristețe comica zguduitoare, nici prea multa muzica, nici prea puțin teatru, sau (poate) amandoua exact in același timp! Cam așa se prezinta evenimentul ce se va desfașura in zi de sarbatoare la Buzau și al carui cap de afiș este multitalentata Ada Milea. Ei i se vor…

- Un nou lot al Autostrazii Moldovei este asfaltat. Este vorba despre lotul 4 al tronsonului Buzau-Focșani, unde constructor este Dorinel Umbrarescu. Primul strat de asfalt a fost turnat pe Autostrada Moldovei la inceputul primaverii, in apropiere de Ramnicu Sarat, tot de catre UMB, pe tronsonul Buzau-Focșani,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, sambata, ca Romania are in cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, un prieten si un sustinator al aderarii tarii noastre la spatiul Schengen. Seful Guvernului a postat in social media imagini luand pranzul cu oficialul german. „Romania are in cancelarul Germaniei un prieten…

- Pasionații de infrastructura au dat publicitații o filmare aeriana de pe pe lotul 4 al Autostrazii A7 Moldova, Buzau-Focșani, unde lucrarile sunt realizate de firmele lui Dorinel Umbrarescu. Lotul 4, Mandrești-Munteni – Focșani Nord, al autostrazii A7, tronsonul Buzau-Focșani, are o lungime de 10,9…

- Tradiția evenimentelor dedicate de Biblioteca Județeana marelui jurnalist roman nascut la Buzau Pamfil Șeicaru, a fost dusa mai departe anul acesta prin manifestarea intitulata „De la presa scrisa la Presa on-line, perspective”. Acesta a fost contextul in care au fost inmanate diplome și premii in bani…