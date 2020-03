VIDEO Cum a reușit un australian cu ajutorul unei undițe să fure un colier dintr-o vitrină Poliția din Melbourne cauta un barbat care a gasit o metoda ingenioasa sa fure un colier Versace din vitrina unui magazin - a folosit o undița pentru a scoate bijuteria de la gâtul unui manechin, potrivit CNN.

Barbatul, care înca nu a fost identificat, a folosit o undița pentru a trage colierul de la gâtul unui manechin aflat în vitrina unui magazin din Melbourne. Furtul s-a petrecut în 24 februarie, noaptea, în jurul orei 02.00, și a fost anunțat de Poliție miercuri.

În imaginile facute publice de catre Poliția din statul Victoria se poate vedea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

