- Crin Antonescu considera ca fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, poate fi o ipoteza pentru PNL la prezidențiale. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii ”Marius Tuca Show”, de la Gandul, unde a fost invitat: ”Candidatura lui Eduard Hellvig la alegerile prezidențiale este o ipoteza de luat in seama.…

- Numarul beneficiarilor de pensii speciale (numite oficial pensii ”de serviciu”) a fost in luna iulie de 10.310 (in creștere cu 29 fața de luna iunie), conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și citate de Agerpres. Cei mai multi dintre ei sunt foști magistrați. In statistica…

- Noua lege a salarizarii va permite pensionarilor cu stagiul de cotizare mai mic de 15 ani sa opteze intre pensia minim garantata, care va fi calculata, insa, pe baza contributivitatii, si o indemnizatie sociala. Aceștia trebuie sa-și exprime alegerea cu trei luni inainte de aplicarea legii. Pensionarii…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in iunie 2023, de 10.281 (la fel ca si luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.271 (plus 19 fata de mai), fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a susținut, miercuri, pe fostul premier Nicolae Ciuca, chiar de la tribuna Camerei Deputaților, unde a fost președinte pana la nominalizarea sa ca prim-ministru. Ciolacu a declarat ca este normal ca un fost șef al Armatei Romane, cum este Ciuca, sa ia și pensie speciala…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi, dupa sedinta conducerii PNL cu reprezentantii liberali din Executiv, ca legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor si legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate pana la finalul sesiunii parlamentare, saptamana viitoare. ”Magistrații…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281, cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, potrivit datelor furnizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul beneficiarilor de pensii de…

- Lista localitatilor in care omenii se pot pensiona mai devreme, fara a fi penalizati, va fi extinsa, cu noi localitati. Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, propunerea legislativa, iar legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.…