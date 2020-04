Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania ofera clientilor afectati posibilitatea amanarii ratelor pentru maxim noua luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, iar perioada de creditare va fi prelungita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiilor de plata, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. "Pentru…

- Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP) a renunțat marți la promovarea unei Ordonanțe de Urgența care viza noi reguli la achizițiile directe in situații de urgența, dupa ce deputata PSD Ana Birchall a publicat și a avertizat asupra unui proiect prin care s-ar acorda impunitatea: "Cu alte cuvinte…

- Ordonanța de urgența așteptata de multa lume privind amanarea plații ratelor la credite a fost publicata in Monitorul Oficial. Aceasta prevede ca ratele creditelor pot fi suspendate, la cererea clientului, cu pana la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020. Perioada maxima de creditare prevazuta…

- De asemenea, se prelungește perioada pentru depunerea solicitarilor, iar guvernul da posibilitatea celor care au credite sa iși plateasca restanțele inainte de a solicita amanarea ratelor. Ordonanța a fost retrasa de la publicarea in Monitorul Oficial pentru a fi modificata de guvern in ședința de…

- Platforma Nationala de Pregatire in Situatii de Urgenta „Fii pregatit” a elaborat un ghid de masuri prin care sa fie diminuate sansele de infectare cu noul coronavirus atunci cand suntem nevoiti sa calatorim cu transportul in comun. Desi de miercuri Romania a intrat intr-o carantina totala, persoanele…

- Informatia privind intelegerea PSD-PNL vine in contextul in care Marcel Ciolacu, liderul interimar al social democratilor, a anuntat ca va cere aprobare de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) și Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) pentru desfașurarea ședinței plenului Parlamentului de…

- Secretarul de stat Raed Arafat a cerut Metrorex soluții pentru evitarea aglomerației la metrou, pentru a limita raspandirea coronavirusului. Astazi, compania a anunțat masuri suplimentare pentru lupta impotriva COVID-19, scrie Hotnews.ro Care sunt principalele masuri ale Metrorex impotriva raspandirii…

- In luna ianuarie, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au efectuat activitati specifice in vederea verificarii unitatilor sanitare care au capacitate de spitalizare, restaurante, cluburi si alte obiective.Astfel, au fost efectuate controale in 84…