Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, cresterea capacitatii de testare pentru coronavirus, precum si a numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva. Precizarile au fost facute in debutul sedintei de guvern. "Cresteti in continuare capacitatea de testare, cresteti in continuare numarul de paturi la terapie intensiva si numarul de paturi pentru cazuri intermediare, pentru cei care doresc sa se trateze in spital si nu vor sa se trateze intr-un loc in care se izoleaza la domiciliu sau in alta locatie. In plus, DSP-urile trebuie monitorizate mai atent.…