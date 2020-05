Testarea pentru COVID-19 s-a facut in Romania ''in functie de necesitati, in baza protocolului care este stabilit la nivelul OMS'', a declarat, luni, premierul Ludovic Orban, care a adaugat ca tara noastra cu 4,1 decese la suta de mii de locuitori se afla "la coada clasamentului, in comparatie cu tarile dezvoltate". "Stiu ca de multe ori s-a comentat ca avem cazuri putine ca nu se diagnosticheaza si la aceste declaratii fara fundament am raspuns ca noi diagnosticam in functie de necesitati, in baza protocolului care este stabilit la nivelul OMS, si care este, de asemenea, promovat…