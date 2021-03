Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca testarea elevilor cu teste non-invazive la revenirea din vacanta reprezinta o solutie buna de a tine sub control pandemia de COVID-19. "As face o propunere domnului ministru al Sanatatii, ca la intoarcerea copiilor la scoala, (...) copii care merg acum in vacanta - aici este si domnul ministrul al Educatiei - deci impreuna as vrea sa va uitati pe acest aspect, sa cautam resursele, si va ajut si eu, sa-i testam pe elevi cand se intorc la scoala. Sa avem aceste teste non invazive, sa testam cati mai multi dintre ei cand se intorc la scoala. Cred ca este…