- Italia va introduce din 6 august un permis de sanatate obligatoriu pentru acces in locuri cu spatii inchise precum cluburile si restaurantele, a anunțat joi seara guvernul condus de Mario Draghi. Așa numitul "permis verde" va fi necesar și pentru accesul la piscine, sali de sport sau cinematografe.

- Astfel, starea de urgența in Italia a fost prelungita pana la finalul acestui an, mai exact pana pe 31 decembrie. Totodata, s-a decis ca la baruri si la restaurante, permisul verde sa fie prezentat doar la masa, atunci cand consumatia va avea loc in interiorul restaurantului, nu și in aer liber și nici…

- Certificatul verde ar putea deveni obligatoriu in Italia de la inceputul lunii august, pentru evenimentele cu un numar mare de oameni, dar si in locurile aglomerate si in mijloacele de transport. Autoritatile incearca astfel sa limiteze raspandirea variantei Delta.

- Aceștia au fost inștiințați in urma cu peste o luna in legatura cu obligativitatea vaccinarii in randul cadrelor medicale și farmaciștilor, fiind chiar programați pentru imunizare.Pentru ca au refuzat sa se prezinte la vaccinare, au fost suspendați din funcție, potrivit ansa.it Autoritațile de sanatate…

- Filozoful, scriitorul și fondatorul grupului de reflecție GenerationLibre explica de ce se opune profund implementarii unui pașaport de sanatate. Masura ar marca un punct decisiv in atacul asupra libertaților noastre. LE FIGARO: Permisul de sanatate a fost votat in cele din urma de Adunarea…

- Tot mai multe țari cu o puternica industrie turistica vorbesc despre un pașaport COVID, care sa fie folosit de cei vaccinați pentru a calatori. Ultima țara e Italia, care a anunțat ca la mijlocul lunii mai va avea propriul pasaport verde de vaccinare. Mario Draghi, prim-ministrul Italiei, i-a…

- Camera Deputatilor din Italia a aprobat, marti dupa-amiaza, planul de relansare economica propus de premierul Mario Draghi, in valoare de 248 de miliarde de euro, informeaza cotidianul La Repubblica. Proiectul de lege a fost aprobat in Camera Deputatilor cu 442 de voturi pentru, 19 impotriva…