Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de testare a laboratorului de analiza moleculara al Direcției de Sanatate Publica Suceava a fost marita, de la 64 de teste/zi, la 88 de teste/zi.Purtatorul de cuvant al instituției, Gabriela Bancila, a aratat ca a fost, de asemenea, suplimentat personalul DSP, prin angajarea, in ...

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a prezentat, duminica, date privind capaciattea de testare din Romania, de la debutul pandemiei pana in prezent. Potrivit datelor prezentate, in luna martie capaciatea de testare era de sub 100 de teste zilnic, depasind in octombrie 40.000 de teste in 24 de ore.

- Bucuresti, 28 oct /Agerpres/ - Premierul Ludovic Orban a solicitat, miercuri, cresterea capacitatii de testare pentru COVID-19, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anuntand ca se ajunge la o capacitate de 50.000 de teste pe zi. "Am discutat in primul rand de cresterea capacitatii…

- Așa a declarat premierul Ludovic Orban. Intrebat in legatura cu ideea testari in masa a populației prim-ministrul susține ca este o tema folosita politic, vanduta ca o iluzie: Noi am crescut constant, de la cateva sute de diagnostice pe zi la peste 35.000 de diagnostice. Capacitatea instalata in momentul…

- COMUNICAT DE PRESA Investiții importante la SJUT Spitalul … Post-ul A crescut cu 96 de teste zilnice capacitatea de testare pentru coronavirus a Spitalului Județean Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Capacitatea de testare si de laborator va trebui extinsa de la nivelul actual de circa 33.000 de teste pe zi la 55.000 de teste pe zi in noiembrie, 70.000 in decembrie si 85.000 incepand din februarie, a indicat ministerul. 'Facem tot ce putem pentru a ne extinde capacitatea, dar nu este suficient deocamdata',…

- La finele lunii septembrie va fi lansat un test rapid pentru depistarea noului coronavirus, a anunțat grupului farmaceutic elvețian Roche, ceea ce ofera speranțe pentru o testare mai eficienta. Rezultatul va fi disponibil, potrivit specialiștilor, in 15 minute. Testul va fi mai intai disponibil in țarile…

- Ziarul Unirea Peste 3.5 milioane lei pentru DSP Alba de la Ministerul Sanatații: Noua aparatura va putea duce capacitatea de testare la 2.000 de teste pe zi Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, instituția pe care o conduce a primit din partea Ministerului Sanatații fonduri de peste 3.500.000…