VIDEO Coreea de nord difuzează desene animate despre pericolele obezității deși țara se confruntă cu o criză alimentară severă Televiziunea de stat a Coreei de Nord a difuzat saptamâna trecuta desene animate care avertizeaza cu privire la obezitate și mâncatul în exces deși țara se confrunta cu o criza alimentara severa, relateaza Insider.



Într-o secvența din desene doua fete se plimba pe strada în timpul iernii. Una dintre fete își cearta apoi prietena mai plinuța fiindca vrea sa ia autobuzul înspre casa în loc sa mearga pe jos, în pofida greutații sale.



Cele doua ajung apoi la casa primei fete unde aceasta face aerobic în timp ce prietena sa manânca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a intrat in lockdown timp de trei zile din cauza cazurilor de COVID 19, varianta Delta. Autoritațile au confirmat șapte cazuri, toate legate intre ele, și au decis sa instituie restricții. Inițial restricțiile au fost impuse dupa apariția unui singur caz de infectare cu varianta Delta…

- Propunerile, dezvaluite pentru prima data de publicația locala Gazeta Prawna, ar urma sa includa exceptarea de la restricții a persoanelor care s-au vaccinat anti-COVID, relateaza Euractiv, preluat de HotNews.ro.Autoritațile analizeaza, de asemenea, și posibilitatea de adoptare a cadrului legal care…

- Autoritatile sanitare indiene au anuntat marti descoperirea a 22 de cazuri de infectare cu o mutatie a variantei Delta deja raspandite a coronavirusului, denumita ''Delta Plus'', relateaza agentia DPA. Prezenta la ora actuala in cel putin 70 de tari, varianta Delta mai…

- In acest context extrem de delicat, Valeriu Gheorghita susține ca autoritatile vor pune in aplicare, in perioada imediat urmatoare, un plan de actiune pentru dezvoltarea conceptului \"Orasul vaccineaza satul\", concept care vizeaza prezenta de echipe de vaccinare in cele 2.862 de comune pana la finalul…

- O urmarire ca-n filme din statul New York s-a terminat in orașul Rochester, unde o femeie care furase o ambulanta a cazut in ocean cu ea in Golful Irondequoit, relateaza Insider . Poliția a declarat ca o femeie a furat ambulanța de la un spital din orașul Utica duminica dimineața. Kunkel, compania…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat un nou sistem de denumire pentru variantele COVID-19. De acum inainte va folosi litere grecesti in cazul versiunilor descoperite in tari ca Marea Britanie, Africa de Sud si India. Varianta descoperita in Regat este etichetata drept Alpha, cea in Africa…

- „Statele membre pot acum sa aleaga sa-si extinda campaniile de vaccinare pentru a-i include si pe tineri. Pentru a pune capat acestei crize, fiecare doza conteaza”, a comentat comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, intr-un mesaj pe Twitter.Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a…

- Franta a urmat Austriei, care a anuntat marti ca interzice zborurile directe si vizitele turistilor din Marea Britanie, si Germaniei, care a afirmat vineri ca oricine intra in tara din Marea Britanie trebuie sa stea doua saptamani in carantina. ”Exista o noua situatie, cu progresia asa-numitei variante…