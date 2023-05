Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul „Antante” aduce pentru a treia oara la Buzau arta și bucuria in inima orașului. Festivalul este un eveniment cultural de amploare și se va desfașura, in acest an, pe 27 și 28 mai, pe bulevardul Nicolae Balcescu. Preț de doua zile centrul orașului se transforma intr-un loc vibrant al bucuriei…

- Un proiect unic iși face apariția in aceasta primavara in peisajul cultural buzoian. El este propus de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”. Este vorba despre prima ediție a programului „CO-LABORATOR”, din cadrul proiectului „Teatru la Conac”, program care se adreseaza tinerilor regizori…

- Buzoienii pasionați de fotografie au acum la dispoziție o platforma unde pot posta cadrele reprezentative pentru orașul Buzau. Primaria și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” au lansat website-ul www.buzauinimagini.ro, unde iubitorii de fotografie pot posta imaginile surprinse la…

- Sambata, 25 martie, la Centrul „Iazul Morilor”, incepand cu ora 16.00, va avea loc al treilea eveniment dedicat sanatații psiho-emoționale, pe care il realizeaza Primaria Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Este vorba despre evenimentul „Capcanele mentale sau cum ne sabotam”…

- Articolul ANUNȚ Seniorii buzoieni, invitați sa discute cu un medic reumatolog, pe 15 martie 2023 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria Municipiului Buzau, prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” invita seniorii buzoieni, miercuri, 15 martie 2023, de la ora 18:00 la…

- Școala din parc este un proiect educațional al Primariei Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” care iși propune sa ajunga la cat mai mulți copii din municipiu. Ca și anii trecuți, organizatorii iși doresc ca in cadrul proiectului sa promoveze și in 2023 educația, iar in…

- De Ziua Femeii”, Primaria Municipiului Buzau o petrecere la Hotel „Pietroasa”, la care va canta indragitul interpret Catalin Crișan. Intrarea se face pe baza de invitație. Dragi senioare buzoience, De ziua dumneavoastra, „Ziua Femeii”, Primaria Municipiului Buzau prin Centrul Cultural și Educațional…

