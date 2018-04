Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, la ora 4:00 (ora Romaniei), mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Reacția Rusiei nu a intarziat sa apara. Ambasadorul Moscovei la Washington a declarat ca loviturile S.U.A in Siria reprezinta…

- Atacurile din Siria vor avea consecinte, avertizeaza Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, precizand ca Statele Unite, Marea Britanie si Franta poarta intreaga responsabilitate pentru aceste actiuni. "Cele mai sumbre temeri s-au adeverit. Avertismentele noastre au fost ignorate.…

- Operatiunea militara desfasurata de Statele Unite, Marea Britanie si Franta in Siria este ''legitima'', ''proportionata'' si ''tintita'', a transmis sambata ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit AFP. "Escaladarea chimica din Siria…

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie sunt interesate doar sa înlature Administratia legitima din Siria si sa izoleze Rusia, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite.

- Niciun avion nu mai zboara deasupra Siriei, dupa ce Statele Unite au avertizat ca vor trimite rachetele in direcția țarii aflate sub controlul lui Bashar Al Assad, in timp ce SUA, Marea Britanie si Franta continua pregatirile pentru actiuni militare avand ca scop sanctionarea regimului lui Assad, despre…

- Niciun avion nu mai zboara deasupra Siriei, dupa ce Statele Unite au avertizat ca vor trimite rachetele in direcția țarii aflate sub controlul lui Bashar Al Assad, in timp ce SUA, Marea Britanie si Franta continua pregatirile pentru actiuni militare avand ca scop sanctionarea

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Franta, Marea Britanie si Statele Unite vor anunta, in urmatoarele zile, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Siria, informeaza site-ul EUObserver.com.

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost