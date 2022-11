VIDEO - Conferintade presa – deputat Nicolae Roman – Alternativa Dreapta. “In 1918, pe 11 noiembrie la ora 11 s-a semnat armistitiul prin care Primul Razboi Mondial a luat sfarsit!”

Stiri pe aceeasi tema

- "Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 11 noiembrie 2022, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații.Sarbatorim astazi Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, in semn de recunoaștere a curajului și patriotismului de care aceștia au dat dovada departe de țara…

- In conferinta bilunara de presa, deputatul afiliat "Alternativei Drepte" - Nicolae Roman a facut anuntul unei viitoare intalniri nationale a partidului amintit, la Buzau, prilej cu care se vor pune la punct ultimele amanunte legate de Congresul partidului ce va avea loc in curand.

- In 1991, a venit randul „Imperiului rus”, salvat de bolșevici, sa se dezintegreze. „Privind toata aceasta groaza dintr-o perspectiva istorica, in general, nu se intampla nimic special. Adica, unul dintre ultimele imperii tradiționale se prabușește. Aceasta prabușire a inceput cu mult timp in urma –…

- Fostul ministru al Transporturilor Catalin Drula i-a dat replica, joi, intr-o postare pe Facebook, ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode care l-a acuzat, intr-o conferința de presa, ca „dezinformeaza cu buna știința” in cazul achiziției de autoturisme BMW pentru poliție, pentru care chiar Drula…

- Kylian Mbappe (23 de ani) și-a prelungit in luna mai a acestui an contractul cu PSG, campioana Franței. L'Equipe are informații ca superstarul ar fi semnat o ințelegere valabila pe doar doua sezoane, nu pe 3, așa cum anunțase clubul din Ligue 1. Kylian Mbappe ar fi semnat un contract pana in iunie 2024…

- In cadrul conferintei de presa bilunare, deputatul Nicolae Roman a prezentat ultimele "lupte" din Parlamentul Romaniei si a atentionat asupra unor probleme stringente cu care ne confruntam. De asemenea, parlamentarul buzoian a atras atentia celor responsabili ca nu es e de joaca cu criza care vine si…

- In cadrul primei conferinte de presa din aceasta luna, deputatul buzoian Nicolae Roman a atacat cateva probleme esentiale, legate de activitatea sa ca ales buzoian in Parlamentul tarii: vizita in comunitatile romanesti din afara granitelor, intalniri cu oamenii de afaceri si atentionare cu privire la…

- Presa de stat din Rusia, care citeaza un oficial militar rus, susține ca Turcia a semnat un nou contract de achiziție de sisteme antiaeriene S-400, intr-un moment in care NATO, din care Turcia face parte, incearca sa izoleze Rusia și sa-i minimizeze influența dupa declanșarea razboiului din Ucraina.…